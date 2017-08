Les feux de l'amour - Episode du 8 août 2017  

Fenmore revient à Genoa City pour rendre une visite surprise à ses parents. Michael a rendez-vous chez le docteur, qui semble inquiet des premiers résultats des tests. Summer, Austin et Noah arrivent chez Sharon et Nick pour fêter l'anniversaire de Faith. Contre toute attente, Mariah fait l'effort de venir aussi. Nicholas et Sharon n'ont qu'une hâte : se marier le lendemain. Les tensions sont palpables entre Mariah et Noah. Cette dernière tente de semer le trouble entre Summer et Austin. Kevin doit accompagner Mariah le jour du mariage et semble continuer à la séduire. Il affirme à Lauren qu'il ne pense plus à Chloé et il finit par enlever son alliance. Paul annonce à Avery que Christine accuse Dylan de meurtre. Ce dernier est interrogé par Harding, qui cherche à le faire avouer. Dylan tient bon. Paul est extrêmement mal à l'aise. Victor est à Stockholm afin de découvrir si Nicholas est le véritable père de Faith. Il apprend par téléphone que Phyllis s'est échappée de l'hôpital où elle était dans le coma jusqu'alors. Joe, l'ex-mari d'Avery, lui rend visite.