Les feux de l'amour - Episode du 8 avril 2019

La conférence pour annoncer l'ouverture du centre de soin et la nouvelle aile dédiée à Katherine approche, ce qui ne manque pas d'attiser les tensions entre Jill et Hilary. Summer propose à Luca d'emménager chez elle et le jeune homme accepte avec joie. Nikki et Jack semblent un peu réticents à l'annonce de la nouvelle. Jill tombe à nouveau sur Bethany, qui travaille au bar du Club. Sûre d'elle, elle tente d'évincer la nouvelle conquête de William en lui affirmant que son fils est toujours amoureux de son ex-femme. Pourtant, William semble vouloir aller de l'avant et retrouver une amitié normale avec Victoria, qui a toujours du mal à être à l'aise en sa présence. La jeune femme rend visite à Travis, qui a des problèmes d'argent. Elle refuse cependant de passer une nouvelle soirée avec lui. Plus tard, lors de la conférence, elle annonce qu'elle fera un don de cinq millions à la Fondation Abbot-Winters au moment exact où Travis fait son apparition au Club. Soutenu par Nikki, Neil annonce qu'il s'est remis à boire. Il se porte volontaire pour être le premier patient du centre. Phyllis, qui est sortie prendre l'air, rencontre William. Il l'emmène faire un tour de moto, qui se solde par un accident de la route…