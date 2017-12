Les feux de l'amour - Episode du 8 décembre 2017

Le meilleur moyen de défense d'Avery, Michael et Jack est d'envoyer Phyllis à Fairview pour une évaluation psychiatrique afin qu'elle guérisse et ne soit pas considérée comme responsable de ses actes. Phyllis le vit très mal. Christine n'a pas l'intention de la laisser s'en tirer à si bon compte et reproche à Paul de ne pas s'impliquer plus dans cette affaire. Victoria donne ses clés à Ben pour qu'il emménage. Elle est ravie que son père est fait marche arrière pour le projet de réhabilitation du quartier. Nikki en est soulagée et Dylan peut garder Le néon écarlate. Elle apprend également que son père accepte de vendre Chancellor à Jill si cette dernière est en mesure de payer la somme convenue à midi précise. Devon demande de l'aide à Cane pour stopper le chantage de Colin, qui menace de révéler à Neil sa liaison avec Hilary. Cane remet à sa place Colin et Devon donne l'argent à Jill pour le rachat de Chancellor. Hilary imagine des scénarios où Neil apprend la vérité au sujet de sa liaison avec Devon. Ben essaie de faire comprendre à Kelly qu'elle a besoin d'aide pour oublier Jack. Kelly reporte la faute sur Phyllis.