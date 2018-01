Les feux de l'amour - Episode du 8 janvier 2018

Chelsea surprend William en train d'enquêter sur Gabriel. Sage et Adam n'ont plus de logement depuis l'incendie de leur appartement. Ils essaient de trouver une chambre d'hôtel, mais il n'y a rien de libre. William propose de les accueillir dans la maison des Abbott. Hilary révèle à Neil et à Devon qu'elle a fait semblant d'être amoureuse de l'un puis de l'autre pour se venger de la mort de sa mère. Neil l'apprend à Lily, puis à Cane. Noah, Abby, Mariah et Kevin racontent à Kyle ce qu'ils ont fait au chalet malgré leur méfiance. Un policier apprend à Summer qu'ils ont retrouvé le corps d'Austin à plus d'un kilomètre du chalet.