Les feux de l'amour - Episode du 8 novembre 2017

Phyllis essaie de convaincre Jack et Billy que Kelly cherche à lui nuire et à briser son couple avec Jack. Adam va voir Jack et lui demande un poste chez Jabot, faute de quoi il ira révéler à la police que Billy a tenté de le tuer lorsqu'il a su qu'il avait renversé Cordelia. Ce chantage est interrompu car Sage lui téléphone pour lui dire que Constance est en train de mourir. Sharon et Nick ainsi que leurs avocats respectifs se retrouvent pour discuter de la garde de Faith avec une médiatrice. Hélas, malgré de la bonne volonté au début, les rancoeurs entre les deux finissent par clore le débat. Pendant ce temps, Faith étant restée à la maison, une journée jeux de société s'organise avec Summer, Austin, Noah et Courtney. Mariah était elle aussi présente, mais elle préfère s'éclipser à l'arrivée de Summer. Elle part rejoindre Kevin au commissariat. Après la mort de Constance, Sage annonce à Adam qu'elle a droit à la moitié de l'héritage car elle est légalement mariée avec Gabriel Bingham…