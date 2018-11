Les feux de l'amour - Episode du 8 novembre 2018

Stitch décide qu'il est préférable que William subisse une intervention chirurgicale plutôt que de suivre le traitement médicamenteux du docteur Neville. Ce dernier est très contrarié, mais Ashley lui annonce qu'elle accepte qu'il la soigne. Kevin explique à Ashley, Paul et Jack pourquoi William avait besoin d'argent. Jack souhaite investir dans son projet afin qu'à son réveil, tout soit en ordre. Chelsea compte se lancer sur le marché des robes de mariées et propose à Marisa de travailler avec elle. Mariah insiste auprès de Kevin pour qu'il ne révèle pas trop d'informations au sujet de son projet et qu'il ne trahisse pas William. Paul demande à Stitch de venir au poste de police où se trouve son fils, Max. Le petit lui annonce que sa mère est morte et accuse Abby de l'avoir tuée.