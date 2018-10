Les feux de l'amour - Episode du 8 octobre 2018

Victoria et Ashley poussent William dans ses derniers retranchements. Celui-ci est obligé d'avouer qu'il cherche à se venger de Victor. Victoria est furieuse. Victor organise un coup monté avec Phyllis pour faire arrêter Ian Ward, créateur de Paragon. Adam, qui vient de gagner son jugement en appel, profite des vacances de Noël avec Chelsea et leur fils Connor, jusqu'à ce que Victor le rappelle à sa promesse. Sage et Nick se disputent, mais Nick ayant parlé a Abby et Sage à Adam, ils semblent tous les deux prêts à se réconcilier. La carrière d'Abby est un sujet délicat entre Stitch et elle, mais les deux fiancés préfèrent se concentrer pour le moment sur l'organisation de leur mariage. Abby apprend de Nick que leur père, Victor, a décidé de s'attaquer à Jabot.