Les feux de l'amour - Episode du 9 août 2017  

Jack confie à Kelly qu'il a décidé de ne pas se rendre au mariage de Sharon et Nick. Kelly pense que cette décision reflète des sentiments qui lui resteraient pour Phyllis. Cette dernière est dans une chambre d'hôtel et repense aux moments heureux qu'elle a passés avec Jack. Avery a la visite surprise de son ex-mari, Joe. Dylan est arrêté pour le meurtre de Ian Ward. Au poste de police, Nikki, Paul, Avery et Dylan pensent qu'il n'est pas mort. Ils estiment qu'une personne essaie de piéger Dylan. Ils mettent en place un plan pour faire sortir Ian de sa cachette et l'arrêter. Paul est inquiet car il pense que ce plan risque de déstabiliser Nikki à nouveau, physiquement et psychologiquement. Fen est en ville. Il passe du temps avec Summer, ce qui déplaît à Austin. Fen rejoint ensuite ses parents et sa grand-mère, Gloria. De retour d'un examen médical chez un urologue, Michael les rejoint au restaurant.