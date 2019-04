Après son accident de moto, William est hospitalisé. Phyllis essaie de faire chanter Bethany pour que Jack ne sache pas qu'elle était avec William au moment de l'accident. Abby, Ashley et Stitch apprennent que Max souffre d'une tumeur au cerveau. Travis repousse Victoria après avoir compris qu'elle lui a menti. En prison, Paul interroge Victor sur le meurtre de Constance Bingham. Meredith et Victor se rapprochent encore plus.