Les feux de l'amour - Episode du 9 janvier 2018

William est toujours aussi sceptique concernant Gabriel. Il apprend que Sage a révélé à Chelsea que son mari éprouve des sentiments pour elle. Kyle veille sur Summer. Phyllis s'en prend à Christine et Paul. Elle apprend la mort d'Austin. Elle est dubitative quant à la présence de Kyle. Pour elle, ce n'est pas un hasard. Victor et Jack finissent par sortir de l'hôpital. Ils ont passé un accord pour disculper Phyllis. Ashley ne comprend pas ce qui se trame entre eux. Nicholas avoue à Avery qu'il est amoureux de Sage. Elle lui conseille d'être prudent afin que Sharon ne se serve pas de cette information contre lui, pour récupérer la garde de Faith. Jack est très surpris d'apprendre que William qui a invité Sage et Gabriel chez lui. Victor propose un marché à Kelly.