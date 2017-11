Les feux de l'amour - Episode du 9 novembre 2017

A L'athletic club, William demande à Chelsea de l'accompagner au baptême de Katie, mais celle-ci refuse. Ils se disputent. Sage apprend à Adam qu'il ne pourra toucher l'héritage de Constance qu'après trois ans de mariage. Elle lui confirme par ailleurs que peu de temps avant sa mort, elle s'était mariée avec Gabriel et qu'elle est donc l'épouse d'Adam. Avery et Dylan demandent à Joe de leur donner le nom du propriétaire du quartier des entrepôts pour négocier directement avec lui. Joe accepte et donne un rendez-vous à Avery dans une suite de L'athletic club pour le rencontrer. Dylan, qui doit donner une interview pour le Chronicle, ne peut pas venir. Joe vient offrir des fleurs à Ashley sur son lieu de travail en présence d'Abby et Stitch. Ce dernier se dispute avec Joe. Ashley, Abby et Stitch sentent les divers échantillons de parfums et en retiennent un. Abby s'apperçoit qu'il y a de l'électricité entre Ashley et Stitch. Victor explique à Victoria que bien que son espion, Tobias, ait été découvert par Ashley, il a chargé une autre personne au laboratoire de Jabot de travailler pour lui. Il ne dit pas qui. Abby vole des échantillons de parfum. En venant à son rendez-vous, Avery croise Michael qui s'inquiète qu'elle se retrouve seule avec Joe dans une suite de L'athletic. Avery le rassure. Lorsqu'Avery se retrouve avec Joe, celui-ci referme la porte de la chambre à clé et, sur un ton menaçant, dit qu'ils ne seront finalement que tous les deux.