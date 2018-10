Les feux de l'amour - Episode du 9 octobre 2018

C'est le jour du baptême de Sullivan. Sharon et Dylan sont aux anges et ont convié toute la famille proche à la cérémonie pour partager ce moment avec eux. Phyllis et William parlent de l'attaque contre Newman et Jabot. Adam et Victor ont rendez-vous à L'athletic club avec Luca pour finaliser la vente des parts de la société Newman à la famille Santori. Victor a également demandé à Luca, pour clôturer le marché, de s'assurer que Marisa, sa femme, reparte avec lui en Espagne car il ne cautionne pas sa relation avec Noah. Sage et Nick essaient toujours de surmonter la perte de Christian. Ils décident néanmoins de se rendre au baptême de Sully. Sans le savoir, Sage demande à Sharon si elle peut porter son propre fils…