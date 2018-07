Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 01 août 2018

Episode du 1 août 2018 - Abby est bouleversée par ses histoires avec Stitch. Sage est victime d'un malaise et Victor la conduit à l'hôpital, ce qui n'enchante pas Nick. Phyllis montre le mot laissé par Fred avant son départ à Jack. Grâce au projet Paragon, Ian met sur le marché une importante filiale de la société Newman, qui est aussitôt rachetée par Jabot. Tout le monde s'interroge alors quant aux causes et aux conséquences de cette vente. Chelsea craint que la vente en question ne concerne Chelsea 2.0, mais Gabriel la rassure. Victoria tente de savoir si William est à l'origine de la vente.