Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 02 août 2018

Episode du 2 août 2018 - Ashley et Jack s'affrontent au sujet du rachat d'une société à la société Newman. Sage et Nicholas sont rassurés sur la santé du bébé. Summer reproche à Kyle de privilégier sa famille au détriment de leur relation. Faith et Dylan vont voir Sharon à Fairview. Nikki conseille à Victor de se montrer plus conciliant avec Nicholas. Jabot convoque un conseil d'administration en urgence. Victoria est furieuse d'entendre son père favoriser Nicholas pour l'avenir de la famille et de l'entreprise.