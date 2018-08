Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 03 août 2018

Episode du 3 août 2018 - Kevin, Dylan et Devon continuent à mener leur propre enquête sur la disparition d'Hilary, malgré les mises en garde de Michael. Ils donnent rendez-vous au pilote qui a probablement transporté Hilary depuis les îles Vierges, mais celui-ci nie les faits. Devon perd son sang-froid et le frappe. Lauren et Michael se réconcilient. Mariah et Noah rendent visite à Sharon, qui est toujours internée à Fairview. Là-bas, Patty se mêle de plus en plus de la vie privée de la jeunne femme. Trop préoccupé par le passé de Marisa auprès de Luca, Noah écourte sa visite. Luca promet à Marisa de lui accorder le divorce si elle accepte de lui révéler la vraie raison pour laquelle elle l'a quitté. Furieux et à bout de patience, Noah met fin à leur relation. Lily et Devon poussent Neil à fréquenter Gwen.