Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 04 octobre 2018

Episode du 4 octobre 2018 - Phyllis et William décident d'unir leur force pour contrer Victor et Ian Ward. Phyllis rencontre Topher et tente d'obtenir des informations pour contacter Ian. Joe confronte Lilly et apprend que Cane s'est introduit dans sa chambre d'hôtel. Cane essaie de convaincre Christine et Paul d'arrêter Joe, mais ces derniers lui annonce que la preuve qu'il leur a fournie est irrecevable. C'est l'ouverture du procès en appel d'Adam.