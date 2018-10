Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 05 octobre 2018

Episode du 5 octobre 2018 - Ian persuade Patty de s'enfuir sous une nouvelle identité. Victor soupçonne Phyllis de comploter contre lui avec l'aide de William. Il accompagne Phyllis pour confronter Ian et menace de blesser Phyllis avec un couteau si Ian ne daigne pas éliminer le virus Paragon. Sage et Nick ont du mal à se remettre de la mort de Christian. Sage s'en prend à Faith. Sharon est enfin prête à quitter Fairview avec son fils, mais le docteur Anderson semble comploter quelque chose… Chelsea et Adam sont enfin réunis, mais Chelsea craint que Victor ne représente une menace pour eux.