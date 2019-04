La conférence pour annoncer l'ouverture du centre de soin et la nouvelle aile dédiée à Katherine approche, ce qui ne manque pas d'attiser les tensions entre Jill et Hilary. Summer propose à Luca d'emménager chez elle et le jeune homme accepte avec joie. Nikki et Jack semblent un peu réticents à l'annonce de la nouvelle. Jill tombe à nouveau sur Bethany, qui travaille au bar du Club... Première minutes des feux de l'amour.