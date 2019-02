Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 1 mars 2019

Sharon essaie de convaincre Sage d'arrêter les recherches sur le docteur Anderson et l'infirmière Stephens. Mais Sage est déterminée à découvrir la vérité. Victoria et Nick demandent à Luca de quitter Summer. Kyle arrive soudainement à Genoa City et Summer doit prendre une décision. Natalie et Kevin fêtent leur succès avec Pass Key et se rapprochent de plus en plus. En prison, Victor essaie de gagner la confiance du docteur Meredith Gates.