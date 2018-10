Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 1 novembre 2018

Mariah soumet une idée à Kevin : prendre William comme investisseur et lui demander deux millions, soit plus que nécessaire. Kevin hésite, mais il finit par être convaincu. Du coup, William parie tout ce qu'il a sur un cheval. Noah est contrarié que Marisa décide de rester définitivement avec Luca. Il se range du côté de son père dans le but d'anéantir la famille Santori. Adam propose à Luca de s'associer avec lui afin d'envoyer leurs pères respectifs en prison et prendre la direction de leurs entreprises. Phyllis discute avec Victoria pour la convaincre de laisser une autre chance à William.