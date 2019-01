Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 10 janvier 2019

La presse sait à présent que Marco a pris la place de Jack et cherche à interroger Phyllis et Jack. Ce dernier explique ce qui s'est passé à Christine et que c'est lui qui a fait exploser le bateau. Christine apprend que l'explosion n'a fait aucune victime, Jack ne sera donc pas extradé. Par ailleurs, Christine décide de ne pas inculper Jack pour le meurtre de Kelly car il était en état de légitime défense. Abby apprend à Stitch le rôle qu'a joué sa sœur, Kelly, dans toute cette histoire. Hilary découvre Ashley endormie sur son bureau et examine une boîte de médicaments. Elle en déduit qu'Ashley est très malade. Ashley ne veut pas que sa famille soit au courant, elle demande donc à Hilary de ne rien dire. Mais Hilary la fait chanter : elle lui demande de lui laisser son poste en échange de son silence. Victoria apprend que Natalie a été renvoyée par Victor et qu'elle travaille désormais avec William. Mariah et Kevin découvrent que Luca est le nouveau partenaire financier de Natalie. Max se bat encore une fois à l'école et se fait réprimander par son père.