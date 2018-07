Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 10 juillet 2018

Episode du 10 juillet 2018 - Noah et Dylan étant inquiets pour Sharon, Mariah tente de la convaincre de leur dire la vérité. Marisa reçoit un étrange colis de la part de Victor. Devon est arrêté par Paul afin qu'il soit extradé à Virgin Gorda, mais Nikki et Michael font tout leur possible pour empêcher cette extradition. Lily révèle à Cane ce qui s'est passé après l'enterrement de vie de garçon de Devon. Victor demande des explications à Neil quant à son soi-disant alibi