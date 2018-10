Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 11 octobre 2018

Jack rentre de son voyage à Genève et demande des comptes à Phyllis. Elle lui explique qu'elle voulait se venger de Victor, le voir souffrir pour tout ce qu'il leur a fait. Malheureusement, Victor, sous l'impulsion d'Adam, va traîner Jabot et tous ses dirigeants devant les tribunaux pour l'attaque qu'a subi la société Newman. Après avoir été arrêté pour conduite en état d'ivresse, William est dans un spirale négative. Il recommence à boire et à jouer. Victoria emmène son père dans les bureaux rénovés pour lui faire la surprise. Dylan discute avec le docteur Anderson qui lui conseille de ne pas laisser Sage approcher de Sullivan. Nicholas, qui entend la conversation, lui demande des explications. Après avoir discuté un peu avec Nick, Sage se confie à Chelsea.