Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 15 avril 2019

Adam rend visite à Ian en prison pour savoir si ce dernier a réussi à obtenir des aveux de Victor. En effet, les deux hommes se sont alliés dans l'espoir que Victor craque et parle de la falsification du journal de Constance et du pot-de-vin présumé au laborantin ayant pratiqué l'autopsie. Ian, très fier d'avoir réussi, exprime malgré tout une requête supplémentaire pour accepter de témoigner et Adam va devoir s'y plier... Premières minutes des feux de l'amour.