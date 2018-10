Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 12 octobre 2018

William et Jack se disputent. Phyllis s'interpose et informe Jack que Victor les poursuit en justice. Chelsea a du mal à saisir ce qu'il y a réellement entre Adam et Sage, à qui il propose d'emménager dans l'appartement situé en face de chez eux. Noah trouve que son père ne gère pas correctement la situation avec Sage. Garder ses distances avec d'elle serait une erreur et Noah ne veut pas réagir de cette façon avec Marisa. Cette dernière est partie en Espagne avec Luca pour retrouver sa fille. Mariah essaie de découvrir ce que Kevin cache.