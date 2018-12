Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 13 décembre 2018

Ben souhaite passer du temps avec sa femme. Pour ce faire, il demande à Summer de garder Max, mais ce dernier parvient à échapper à sa vigilance et se rend au Club. Quand il entre dans la chambre, il surprend son père et Abby au lit… Les rapports entre Hilary, Devon et Neil sont orageux et ce dernier finit par tout abandonner. Alors qu'il est au bar, Jack intervient pour l'empêcher de boire de l'alcool. Ashley confie ses peurs au docteur Neville, mais ce dernier parvient à lui remonter un peu le moral. Natalie fait une démonstration à Victoria et Victor, mais le logiciel ne fonctionne pas bien. Après l'ultimatum de Victor, Phyllis, Natalie et William ont une semaine pour mener leur plan à bien.