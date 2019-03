Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 13 mars 2019

William s'amuse à taquiner Phyllis et Jack en s'installant à une table voisine en compagnie de Fiona Henley, la plus grande collaboratrice de Jabot. Il conclut un marché pour qu'elle vende les produits de Pêche d'enfer, qu'il a récemment rachetée. Phyllis et Jack se disputent à ce sujet. Puis furieuse, Phyllis surgit chez William et le gifle. Abby reste persuadée que Max est à l'origine de sa chute dans les escaliers ainsi que du départ d'incendie à L'athletic club. Suite à un prélèvement d'ADN, Dylan annonce à Stitch que Max est coupable. Ce dernier s'enfuit. Cane surprend une conversation et comprend que Neil était le ravisseur d'Hilary.