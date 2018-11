Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 13 novembre 2018

Victor tente de convaincre Kevin de faire un partenariat, en vain. Il a beau rêvé de richesse, il veut honorer la promesse faite à William, dont l'état ne s'améliore pas. Jill souhaite absolument que le docteur Neville soigne son fils et fasse des miracles, mais il prétend ne pas être en mesure de le faire maintenant. Du coup, Jill s'adresse à Devon, pour qu'il le menace de lui couper les vivres. Michael apprend à Victoria et à Jill que William a désigné Jack comme personne de confiance, ce que Jill a du mal à accepter. Nikki et Neil complotent afin qu'Hilary retourne auprès de Devon. Finalement, Hilary et Devon retombent dans les bras l'un de l'autre et Devon les surprend ensemble.