Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 14 décembre 2018

Dylan tente de faire parler Patty, en pleine crise d'hystérie. Summer implore Natalie de retrouver Max, qui a fugué. Victor demande à Summer d'héberger Natalie et de la surveiller. Nick se pose des questions sur William et se demande s'il doit le reprendre à Jabot. Sage prend le bébé de Sharon et Dylan dans ses bras. Elle fait des cauchemars liés à la mort de son fils. Nick souhaite que son père avoue être mêlé à la mort du docteur Anderson. Paul désire clore l'enquête sur la mort du médecin, malgré les tentatives de Dylan pour continuer. Victoria veut se remarier avec William.