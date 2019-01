Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 14 janvier 2019

Victoria s'inquiète des retombées catastrophiques pour l'entreprise Newman après l'arrestation de son père, mais sa mère l'encourage en lui disant que la société peut encore rebondir. Libéré sous caution, Victor vient interrompre leur discussion et exige que sa fille lui rende sa place. A L'athletic club, Phyllis demande à Michael de gagner la confiance de Victor et de se retourner ensuite contre lui. Suite au témoignage de Max Rayburn, Sarah Fox, une assistante sociale, cherche des preuves prouvant que l'enfant est maltraité par son père. Sage et Nicholas passent du temps avec Shawn, la mère biologique de l'enfant qu'ils envisagent d'adopter.