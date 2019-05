Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 15 mai 2019

Nicholas annonce à Summer et Luca qu'il va se rendre sur les lieux du sabotage. A la surprise de Summer, Luca propose d'y aller à sa place. Une fois seule avec son père, elle fait part de ses doutes concernant Luca. Hilary fait comprendre à Devon que leur mariage est fini. Quelques temps après, alors qu'elle discute avec Jack, Hilary l'embrasse, mettant cela sur le compte du traitement. Phyllis et William parlent de ce qui s'est passé au chalet. Phyllis fait part de ses doutes à William, qui le prend très mal. Abby est contente de retrouver sa mère, mais elle lui annonce que l'état de Max est inquiétant et que son couple bat de l'aile...