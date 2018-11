Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 15 novembre 2018

Noah, qui conduisait la voiture lorsqu'il a renversé William par accident, est rongé par la culpabilité et ne sait pas s'il devrait aller se dénoncer à la police ou non. Il demande l'avis d'Adam qui lui explique ce qu'il avait ressenti après avoir tué Cordelia. Noah finit par aller boire un verre et Marisa semble très inquiète pour lui. A l'hôpital, Jack a la lourde tâche de décider s'il souhaite respecter les dernières volontés de William. Une fois la décision prise, tous les proches de William vont à son chevet un à un pour lui faire leurs adieux. Victor, toujours en guerre contre les Santori, envoie Adam en Espagne pour récupérer des informations compromettantes qu'un contact sur place a obtenues. Mais en quittant l'appartement, Adam est kidnappé…