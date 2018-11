William est entre la vie et la mort. Il surprend les conversations de ses proches. Jack, Ashley, Jill et Victoria sont à son chevet, pendant que Nikki s'occupe de Katie et Johnny. Mariah tente de découvrir ce qui tracasse Noah. Ce dernier demande des conseils à Victor. Kevin, à présent collaborateur de la société Newman, ressent une certaine culpabilité vis-à-vis de William. Chelsea s'inquiète pour Adam.