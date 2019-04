Paul et Dylan découvrent qu'Hilary a soudoyé Alan James pour faire approuver le traitement du docteur Neville. Bethany redouble d'efforts pour faire croire à son aventure avec William. Lily et Cane ne supportent plus Hilary. Phyllis et William ont de plus en plus de mal à cacher la vérité à Jack. Ashley apprend que le docteur Neville lui a menti.