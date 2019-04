Phyllis et William décident d'avouer à Jack qu'ils ont passé la nuit ensemble. Hilary confie à Jack qu'elle a fait une rechute et lui demande de garder son secret. Ashley décide de révéler à Dylan qu'elle est à l'origine de la fraude. Rongée par le remords, Sharon voudrait dire la vérité à Nick et Dylan au sujet de Sully.