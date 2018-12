Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 18 décembre 2018

Neil suit les conseils de Lily et va s'excuser auprès d'Hilary et Devon. Ces derniers doutent de sa sincérité et de sa sobriété. Ashley prétend qu'elle se sent bien grâce aux médicaments du docteur Neville, mais elle s'évanouie et se retrouve aux urgences. Stitch la croise et insiste pour qu'elle passe une série de tests, qu'elle refuse. Natalie décide de prendre une pause et de se rendre à la soirée de Saint-Valentin du Club, ce qui déplaît fortement à Victoria. Summer continue de la surveiller.