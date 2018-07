Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 18 juillet 2018

Episode du 18 juillet 2018 - Adam souhaite récupérer son ancien poste chez Jabot, mais Ashley et William s'y opposent fermement. Il propose alors à Jack de l'aider à enquêter sur le projet Paragon. A l'occasion de ce qui aurait été leur cinquième anniversaire de mariage, Victoria et William se remémorent des souvenirs communs. Cane et Michael s'interrogent sur la sincérité de Devon et demandent à Lily de lui parler. Neil essaie tant bien que mal de garder Hilary en vie.