Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 19 juillet 2018

Episode du 19 juillet 2018 - Phyllis et Jack se rendent au chalet pour se retrouver à deux. Phyllis est furieuse que Jack ait passé un marché avec Victor. Pendant qu'il prend sa douche, elle part prendre l'air. Elle rencontre Ian et discute avec lui, elle lui avoue qu'elle est perdue concernant les décisions de son mari. Ian lui conseille de faire confiance à son époux. Ashley a rendez-vous avec Joe. Elle le soupçonne d'être lié au projet Paragon. Adam rentre chez lui et Chelsea s'énerve car il lui a menti une fois de plus. Il finit par lui dire qu'il travaille sur un projet spécial avec Jack et Victor. Ian appelle Adam. Furieuse, Chelsea pense que c'est Jack. Elle lui prend le téléphone des mains et révèle l'identité d'Adam à Ian. Neil a rendez-vous avec Gwen. Il se rend chez elle et tente de récupérer le badge d'Emma pour avoir du matériel médical pour Hilary, qui est toujours évanouie. Devon se rend sur Virgin Gorda pour rencontrer le témoin que Cane et Michael ont vu. Lorsque le témoin voit Devon, il n'est plus sûr que ce soit l'homme qu'il a vu sur la plage. Cane reçoit un appel. Quelqu'un aurait vu Hilary sur un brancard, transportée dans un avion privé.