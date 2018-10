Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 19 octobre 2018

Stitch avoue à Abby qu'il a avoué à Ashley qu'il l'aimait lors de l'incendie de la tour Newman. Jack s'apprête à dévoiler la vérité au sujet de Marco à la presse, mais il croise le regard de Phyllis et se ravise. Il accepte la proposition d'Ashley de donner 500 millions de dollars à la société Newman pour ne pas aller au procès. William essaie de convaincre Victoria de lui donner une dernière chance, mais elle refuse. Victor arrive et lui apprend que Jack lui a donné l'argent. William va voir Jack pour s'excuser. Jack le licencie de l'entreprise Jabot.Faith se prépare pour aller décorer les biscuits de Noël chez Victoria. Elle confie à Sharon qu'elle aimerait que Christian soit là. Nicholas les entend et se confie à Sharon avant d'aller chez Victoria avec Faith.