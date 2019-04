Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 1er mai 2019

Travis explique à Victoria et Nick qu'il n'est pas à l'origine de la marée noire, mais Victoria a du mal à le croire sans preuve. Nick demande à Summer d'espionner Luca. Dylan vient perquisitionner le domicile de Chelsea et d'Adam car du poison a été retrouvé dans le corps de Constance. Le garde-meuble d'Adam est également fouillé et on y retrouve une fiole de poison. En prison, Victor discute avec une femme inconnue, qui l'aide à piéger Adam. Kevin soupçonne Natalie de travailler pour Victor.