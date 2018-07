Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 20 juillet 2018

Episode du 20 juillet 2018 - Mariah essaie de convaincre Sharon de parler à Dylan et de lui avouer qu'elle a perdu leur bébé, mais celle-ci est persuadée d'être déjà retombée enceinte. Esther, qui a quitté la maison des Chancellor car elle ne supportait plus les avances déplacées de Colin, vient au Néon écarlate pour parcourir les petites annonces. Dylan lui propose un emploi pour remplacer Sharon qui devrait arrêter de travailler bientôt, à cause de la grossesse. Sage doit se reposer. Nick souhaite rester à la maison mais, après une visite surprise de Victor, Sage le convainc de rejoindre son père au siège de la société Newman. Sur place, Victor demande à Kevin de jeter un coup d'œil au système informatique pour qu'il récolte plus d'informations sur la tentative de cyberattaque dont l'entreprise a été victime, au moment du mémorial pour Katherine et de la coupure de courant à Genoa City.