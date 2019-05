Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 20 mai 2019

Phyllis se sent coupable de mentir à Jack et de lui cacher sa liaison avec William. Ce dernier attend que Phyllis quitte Jack pour pouvoir être avec elle aux yeux de tous, mais Phyllis veut repousser le plus possible l'inévitable décision. Dans le même temps, Jill demande à Cane de surveiller William pendant qu'elle fait repeindre la maison. Elle redoute que son fils ne reprenne ses mauvaises habitudes. Summer et Luca surprennent un appel de Victoria et l'interrogent sur sa manière de gérer les retombées de la crise pétrolière. Elle semble prête à mentir aux ouvriers pour gagner du temps et éviter un maximum de mauvaise presse à la société Newman. Mais sa stratégie, vivement critiquée par Luca, se révèle très néfaste et se retourne contre elle. Elle se réfugie auprès de Travis. Hilary est victime d'un malaise au Club alors que le docteur Neville et Ashley pensaient que son état s'améliorait grâce au nouveau traitement qu'ils testaient sur elle.