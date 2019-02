Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 21 février 2019

Victoria rend visite à son père en prison, la discussion est houleuse. Jack annonce à William qu'il est licencié. Phyllis prend la défense de son beau-frère. William demande des explications à Victoria, qui lui avoue l'avoir fait renvoyer pour avoir une chance de se remettre avec lui. Natalie et Kevin apprennent que Summer n'a pas su tenir sa langue et ils se demandent ce qu'il va advenir de leur part des bénéfices de Pass Key. Summer et Luca se rapprochent.