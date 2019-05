Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 21 mai 2019

Nikki souhaite convaincre Adam de témoigner en faveur de son père. Elle ignore que Victor lui a déjà proposé de revenir travailler au sein de la société Newman en échange des pages manquantes du journal de Sage, qui pourraient le disculper du meurtre de Constance. Chelsea cherche à en savoir plus quant à l'avancement de l'enquête menée par Dylan. Travis demande à Victoria de l'accompagner pour un voyage de plusieurs mois en mer, mais elle préfère prendre le temps de réfléchir avant de lui donner une réponse. William, aidé par Cane, Johnny et Katie, entreprend de repeindre le salon. Phyllis annonce à Jack qu'elle souhaite faire une pause et s'installer au Club pour quelque temps.