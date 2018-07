Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 23 juillet 2018

Episode du 23 juillet 2018 - Chelsea va voir Victoria pour lui demander pourquoi le nombre de commandes de sa ligne a explosé. Abby arrive et explique que c'est elle la responsable. Chelsea est d'abord furieuse, puis elle se réjouit que sa ligne marche si bien. Adam apprend que Victor a aussi quelqu'un qui enquête sur le projet Paragon. Il cache également des choses à Jack. Il découvre que Kevin est la personne qui travaille pour Victor et ils décident de s'allier pour se donner les informations qu'ils trouvent. Lorsqu'il apprend que Victor lui a menti, Jack veut retourner à Genoa City. Phyllis comprend et le laisse partir. Elle décide de rester au chalet et croise Ian dans les bois. La gynécologue de Sharon lui annonce qu'elle n'est toujours pas enceinte et lui conseille d'aller voir son psychiatre. Sharon s'en va et annonce à Mariah qu'elle attend un bébé. Mariah s'inquiète pour Kevin, coincé dans la bataille entre Jack et Victor. Esther travaille comme serveuse pour Dylan. Colin vient la voir pour lui demander de revenir. Dylan entend leur conversation et demande à Colin de laisser Esther tranquille. Il discute avec Sharon et lui dit qu'il pense que Colin a un rapport avec la disparition d'Hilary. Sharon lui conseille d'aller à Virgin Gorda.