Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 23 novembre 2018

Abby a toujours du mal à se faire accepter par Max. Pour essayer de l’amadouer, elle parvient à se procurer un jeu inédit, malheureusement, ça n’a pas l’effet escompté. De son côté, Stitch tente de faire comprendre à son fils qu’Abby est là pour l’aider. Kevin débarque avec Mariah dans le bureau de Victor pour l’accuser de l’enlèvement de Natalie. Dylan, qui est sur place, parvient à calmer tout le monde en proposant un plan pour récupérer Adam et Natalie. Victor en profite pour annoncer à Kevin et Mariah qu’ils ne font plus partie du projet. Tout le monde se réjouit du fait que William soit réveillé. Paul l’interroge, mais William ne se souvient pas de grand chose. Quant à Noah, il a beau être soulagé que William s’en soit sorti, il ne peut s’empêcher d’être angoissé à l’idée qu’on découvre que c’est lui qui l’a percuté...