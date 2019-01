Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 24 janvier 2019

Les préparatifs pour la fête de la fondation Abbott Winters avancent, malgré la tempête qui approche. Lily et Cane annoncent à Neil qu'ils se sont remis ensemble. Hilary demande à Devon de donner un million de dollars à la fondation pour se mettre en avant et plus tard, elle incite Ashley à faire de même. Phyllis se rend dans la chambre de William pour le convaincre de venir à la fête. Alors qu'elle recoud un bouton de son pantalon, Victoria arrive et trouve William en caleçon avec Phyllis à ses côtés. Un peu plus tard, William emmène Phyllis dans la maison de Katherine et lui annonce qu'elle est maintenant à lui. Alors qu'ils partent pour rejoindre la fête, ils sont obligés de faire demi-tour à cause d'un arbre qui est tombé sur la route. Noah apprend que Luca va venir à la fête avec Summer, ce qui le met hors de lui. Il finit par se disputer avec Marisa. Peu de temps après, il vient s'excuser auprès d'elle. Lors de la soirée, Luca menace à demi-mot Victoria, qui demande à Michael de convaincre son père de lui parler...