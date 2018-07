Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 25 juillet 2018

Episode du 25 juillet 2018 - Neil est au chevet d'Hilary quand il reçoit un appel de Devon qui tient à le voir. Neil est sur le point de tout avouer à son fils, mais ce dernier prend cela pour de la culpabilité mal placée. Dylan parle à Paul des informations qu'Esther lui a données sur Colin. Afin d'aller plus loin, Dylan confronte Colin après avoir discuté avec la call-girl, mais Colin l'oriente vers Neil, sous-entendant que ce dernier voulait se venger d'Hilary et de son fils. A son retour, Cane surprend Joe en train de s'amuser avec son fils. Cane en profite pour mettre les choses au clair avec lui et lui dit de ne plus approcher de sa famille. Sur les conseils de leurs proches, Mariah et Kevin finissent par se dire la vérité et redeviennent de simples amis.