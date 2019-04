Les feux de l'amour - Premières minutes - Episode du 26 avril 2019

Hilary révèle à Jack que Neil l'avait kidnappée. Jack demande des explications à Neil et envisage de le dénoncer à la police. En même temps, Lily, Devon et Neville craignent d'être accusés de complicité. Phyllis et William passent des moments romantiques ensemble, jusqu'à ce que Phyllis décide d'appeler Jack. Nicholas essaie de convaincre Victoria que Travis est l'homme parfait pour elle. Victoria décide alors de parler à ce dernier et de lui demander une deuxième chance. Faith est contente de pouvoir passer du temps avec son père, qu'elle n'a pas vu souvent depuis la mort de Sage.