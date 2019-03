Dylan interroge Adam au sujet des accusations de meurtre découvertes dans le journal de Sage. Summer tente d'aider Victoria avec la division pétrolière de Newman. Michael annonce à Kevin qu'il n'est pas prêt à prendre sa retraite et à Summer et Victoria que Nikki a demandé le divorce. Sharon essaie d'en savoir un peu plus sur le contenu du journal de Sage. Victoria retourne voir Travis.